أنقرة (زمان التركية) – وجه زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، اتهامات إلى هيئة الإحصاء التركية. بتزوير معدل التضخم النقدي.

وأثار إعلان هيئة الإحصاء التركية أن معدل التضخم يبلغ 78.72 في المئة، في الوقت الذي تتحدث فيه مؤسسة أبحاث التضخم المستقلة عن ارتفاع معدلات التضخم السنوية إلى 175.5 في المئة خلال شهر يونيو/ حزيران المنصرم، موجة من الانتقادات بالرأي العام التركي.

من جانبه نشر كيليجدار أوغلو تغريدة عبر تويتر انتقد خلالها بيانات هيئة الإحصاء، قائلا: “مؤسسة أبحاث التضخم المستقلة أعلنت أن التضخم السنوي بلغ 176 في المئة، بينما أعلنت هيئة الإحصاء أنه بلغ 79 في المئة. الأوضاع في الأسواق واضحة وجلية. أكذوبة هيئة الإحصاء هذه تعد سرقة للموظفين والمتقاعدين. توقفوا عن ارتكاب جرم لأجل أردوغان، فأنتم من سيحاسب”.