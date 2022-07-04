أنقرة (زمان التركية) – وجه وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، انتقادا للمعارضة، وقال إن هناك عجزا في “المعارضة الديمقراطية” في تركيا.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العدل بكير بوزداغ في اجتماع المجلس الاستشاري الإقليمي الذي نظمته منظمة حزب العدالة والتنمية الإقليمية في يوزغات.

بوزداغ حاول إخافة المواطنين، من سلبيات خسارة حزب العدالة والتنمية انتخابات 2023، وقال: “تركيا هي من ستقرر، هل سيستمر البحث عن النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، في الوطن الأزرق، وهل سيستمر حماية الأجواء التركية بالنظام الصارخي -الروسي- إس -400، وهل ستستمر في النمو وزيادة الرفاهية والتطور والتغيير في كل مجال، أم ستقرر تمهيد الطريق لأولئك الذين يعارضون التنمية والتغيير” في إشارة إلى تحالف المعارضة.

الوزير أقر بعجز ميزانية الحكومة، وقال بوزداغ: “نعم، لدينا عجز في الميزانية، لكن إذا سألتني، فإن أحد أكبر عجز تركيا هو المعارضة الديمقراطية المحلية والوطنية”.

وقال بوزداغ إنه إذا كانت هناك معارضة ديمقراطية محلية ووطنية في تركيا، ستكون الحكومة أقوى وأكثر نجاحًا، لكن أولئك الذين يرون إدارة التصور في الرأي العام نجاحًا لأنفسهم من خلال المبالغة والتشويه والأكاذيب لا يزالون منفصلين عن واقع الأمة.

قال بوزداغ” تم انتخاب رجب طيب أردوغان المصارع الرئيسي لهذه الساحة السياسية 15 مرة بإرادة الأمة الحبيبة”.

وتابع الوزير: “لهذا السبب السيد كمال كيليتشدارأوغلو الذي يفهم أنه لا يستطيع هزيمة هذا المصارع -أردوغان- وحده، جلب معه 6 إلى الطاولة… يمكنني القول بوضوح من هنا أنه طالما لا يمكنك هزيمة شخص واحد، لا يمكنك الفوز بمساعدة 6 أشخاص أو 60 شخصًا، خذ من تأخذ معك، المصارع الرئيسي في هذه الساحة السياسية هو رئيسنا رجب طيب أردوغان، لن تكون قادرًا على الفوز عليه”.