أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة “بلومبرج” الاقتصادي، إن تركيا التي تعاني من واحدة من أسوأ أزمات التضخم في العالم، أدت سياسات الحكومة فيها إلى تفاقم الوضع.

بلومبرج رأت أن تركيا تعيش أسوأ أزمة تضخم في العالم، وذلك بعدما أعلنت هيئة الإحصاء التركية عن وصول نسبة التضخم 78.62%.

وذكر تقرير الوكالة أن زيادة الأسعار في تركيا وصلت إلى أرقام مضاعفة دون انقطاع تقريبًا منذ بداية عام 2017، وهذا العام، اقتربت زيادة الأسعار من أعلى مستوى في ربع قرن بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأخرى.

وذكرت بلومبرج أن البيانات الصادرة يوم أمس، أظهرت تسارع التضخم السنوي بشكل أكبر في الشهر الثالث عشر، حيث ارتفع إلى 78.6٪ في يونيو، ولكنه أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

ومع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 151.3 في المائة وتضخم المواد الغذائية بنسبة 94 في المائة تقريبًا على أساس سنوي، زاد الضغط التصاعدي بشكل أكبر.

وقال الخبير الاقتصادي في باركليز بي إل سي، إركان إرجوزيل: “بافتراض أنه لن يكون هناك انخفاض كبير في قيمة العملة لبقية العام، يمكن أن يصل التضخم السنوي إلى حوالي 88 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر ويغلق العام عند 67 في المائة”.

وأكد ارجوزيل أنه من المرجح أن تؤثر المؤشرات المتخلفة في الأجور على التضخم والتوقعات سلبًا.

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإنه لن ينتهي هذا العام كأعلى معدل تضخم في العالم بعد فنزويلا والسودان وزيمبابوي.