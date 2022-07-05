أنقرة (زمان التركية) – موجة جديدة من الزيادات في أسعار السلع والخدمات، عقب رفع الحكومة الحد الأدنى للأجور، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

أولى الزيادات كانت في سعر رغيف الخبز، حيث قررت غرفة المخابز في أنقرة رفع سعر رغيف الخبز زنة 200 جرام من 3 ليرات إلى 4 ليرات لمواجهة تكاليف الإنتاج المتزايدة.

ودخلت هذه الزيادة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الموافق الخامس من يوليو/ تموز.

وشهدت أسعار الشاي أيضا تطبيق الزيادة الثالثة خلال الشهرين الأخيرين، فاعتبارا من اليوم قررت الإدارة العامة لمصانع الشاي رفع أسعار الشاي بنحو 9.5 في المئة.

كان الشاي سجل خلال الأسبوع الماضي زيادة بنحو 2.5 في المئة.

وبهذا بلغ إجمالي الزيادة في أسعار الشاي في أقل من شهرين نحو 61.3 في المئة، وهناك معلومات بشأن احتمالية فرض زيادات جديدة في أسعار الشاي خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري.

وتشير المعلومات الواردة من قطاع الطاقة إلى احتمالية فرض زيادة بنحو 96 قرشا في سعر لتر البنزين اعتبارا من منتصف هذه الليلة.

ويبلغ سعر لتر البنزين في مدينة إسطنبول حاليا وقبل إقرار الزيادة 25.20 ليرة، بينما يبلغ سعر لتر الديزل 26.69 ليرة.

ووفق البيانات الرسمية قفز التضخم النقدي السنوي في تركيا، متجاوزًا 78 بالمئة.

وبلغت الزيادة التي تم إقراراها هذا الأسبوع في الحد الأدنى للأجور، والتي كان يترقبها بفارغ الصبر، الموظفون الذين سحقهم التضخم، 30 في المائة، حيث ارتفع صافي الرواتب إلى 5 آلاف و 500 ليرة تركية.