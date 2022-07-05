أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخارجية التركي، مولود تشافوش أوغلو، أن بلاده تريد مواصلة مباحثات التطبيع مع أرمينيا.

عقد الوزير تشافوش أوغلو ووزير الداخلية سليمان صويلو مؤتمرا صحفيا مشتركا، بعد لقاء مع وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ ووزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر.

وخلال المؤتمر علق تشافوش أوغلو على تطورات مباحثات التطبيع مع أرمينيا، حيث قال: “ممثلونا يساعدون الآن لاستكمال المحادثات مع أرمينيا دون وسطاء. إنهم يناقشون فيما بينهم الخطوات التي يمكن اتخاذها في المستقبل وكذلك خطوات بناء الثقة. تم اتخاذ بعض الخطوات حتى الآن، مثل الرحلات الجوية المباشرة، وفتح الحدود البرية لمواطني الدول الثالثة، وبدء رحلات الشحن”.

وأكد تشافوش أوغلو أن تركيا تعتبر هذه الخطوات، هامة لبناء الثقة، مشيرا إلى رغبتهم في استعداة الحوار تدريجياً.

وشدد الوزير على إجراء مشاورات مع أذربيجان في كل مرحلة، وقال: “نحن نؤيد أيضا التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان. ونريد أيضا التوقيع على اتفاق السلام الشامل الذي عرضته أذربيجان على أرمينيا في أسرع وقت ممكن. لأننا بحاجة إلى سلام دائم في المنطقة. يجب تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وخاصة ممر زانجيزور، المتفق عليها بين أذربيجان وأرمينيا. لأن الممر الأوسط اكتسب أهمية بعد حرب أوكرانيا”.

وأوضح تشافوش أوغلو أنه يجب اتخاذ جميع الخطوات معًا لتحقيق استقرار دائم في جنوب القوقاز.