أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن هناك 19 ألف و252 شخصا يقبعون في السجون التركية بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.

وتلاحق حكومة حزب العدالة والتنمية، حركة الخدمة بدعم تدبير انقلاب يوليو 2016.

خلال مشاركته في ندوة 15 يوليو الدولية التي نظمت بالتعاون مع جمعية 15 يوليو وجامعة مرمرة وبلدية أوسكودا، قال صويلو أنه منذ 15 يوليو 2016 حتى 20 يونيو 2022، تم اعتقال 332 ألفًا و884 شخصًا.

وزير الداخلية قال إن من بين المعتقلين تم إدانة 1101 شخصا وصدر قرار رقابة قضائية بحق 104 آلاف شخص، وأنه لا يزال هناك 19252 معتقلاً ومداناً من حركة الخدمة في السجون.بينهم 24 ألف شخص آخر مطلوبون بصفتهم هاربين.

وذكر الوزير التركي أنه تم تنفيذ 300 عملية مداهمة للمنازل التي يقيم فيها أفراد من حركة الخدمة، وتم اعتقال ألفين و601 شخصًا، وصدر قرار رقابي قضائي بحق 1545 شخصًا.

وأشار صويلو إلى أنه هناك زيادة بنسبة 139 في المائة في عمليات الاعتقال لأقارب المعتقلين والمدانيين.

كما انتقد وزير الداخلية صويلو، نضال الناس ضد قوانين المراسيم للعودة إلى وظائفهم، مشيرا إلى أنه لا يمكن إعطاء فرصة لهؤلاء الذين لا يتحدثون أي لغة غير لغة حركة الخدمة.