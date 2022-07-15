أنقرة (زمان التركية) – أعلن الجيش التركي، أمس الخميس، تحييد 5 عناصر من “حزب العمال الكردستاني” (بي كي كي) شمالي العراق. وصرحت وزارة الدفاع التركية في بيان أن القوات المسلحة عازمة ومصممة على “تجفيف منابع الإرهاب”. وذكر البيان أن الجيش التركي تمكن من تحييد “5 إرهابيين من بي كي كي”، شمالي العراق.

وأوضح البيان أن ذلك جاء إثر رصدهم في منطقتي عمليتي “المخلب-القفل” و”مخلب النمر”.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي أعلنت تركيا إطلاق عملية “المخلب ـ القفل​​​​​​” ضد معاقل “حزب العمال الكردستاني” في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.​​​​