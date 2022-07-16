أنقرة (زمان التركية) – كشف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم كوباني، أن الجيش السوري انتشر على الحدود السورية التركية، لصد أي هجوم تركي محتمل على شمال سوريا.

لفت مظلوم كوباني، خلال تصريح صحفي، الانتباه إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان يهدد بمهاجمة روج آفا منذ شهرين.

وصرح كوباني أن موقف روسيا من التهديدات العملياتية لتركيا إيجابي ومهم، مضيفا: “الجيش السوري انتشر في كوباني ومنبج وتل رفعت تحت تهديد الهجوم بتنسيق روسي”.

وذكر كوباني أن هناك توقع بأن ”تركيا ستهاجم روج آفا”، وأنه ”يجب أن يكون سكان روج آفا مستعدين لذلك”.

كوباني رفض نزوح المواطنين حال وقوع العملية العسكرية، وقال: “يجب ألا يغادر سكان روج آفا أراضيهم أثناء الهجمات. لن تكون هناك أخطاء مثل الماضي”.

كما أشار كوباني إلى أن الحوار بشأن الوحدة بين الكرد قد تجمد لأسباب معينة، وأن المحادثات ستبدأ من جديد بمجرد تهيئة الظروف وإزالة الأسباب.