أنقرة (زمان التركية) – يستعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لزيارة إيران اليوم الاثنين، ويلتقي هناك بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية؛ سيعقد خلال الزيارة المستمرة على مدار يومي18،19 يوليو الجاري، الاجتماع السابع لمجلس التعاون التركي الإيراني الرفيع المستوى في طهران برئاسة الرئيس أردوغان ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

خلال الاجتماع الذي سيعقد بمشاركة الوزراء المعنيين، ستتم مراجعة العلاقات التركية الإيرانية من جميع الجوانب، وستتم مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين التعاون الثنائي.

كما سيتم خلال اللقاءات تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية والعلاقات الثنائية.

ومن المقرر أن يحضر أيضا أردوغان يوم الثلاثاء اجتماع قمة أستانا السابع في في طهران، ويستضيفه رئيس إيران وبمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما سيعقد أردوغان اجتماعا ثنائيا مع بوتين بمناسبة القمة.

وتأتي زيارة أردوغان إلى إيران بناء على دعوة من نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.