أنقرة (زمان التركية) – توقع بنك سوستيه جنرال الفرنسي أن يسجل سعر صرف الدولار في تركيا 22 ليرة بنهاية عام 2022.

بينما يستمر انخفاض قيمة الليرة التركية، تواصل المؤسسات المالية رفع توقعاتها لسعر صرف الدولار / الليرة.

يبلغ سعر صرف الدولار في تركيا، اليوم الثلاثاء 17.57 ليرة تركية.

ووفقًا لوكالة بلومبرج، يعتقد البنك الفرنسي أن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة يمكن أن يهيمن على السوق للأشهر القليلة القادمة، مع وضع تنبؤات حول عملات العديد من البلدان النامية، بما في ذلك الليرة التركية.

وبينما يتوقع البنك أن سعر صرف الدولار في تركيا سيرتفع إلى 22 في نهاية العام، ذكرت المذكرة الإعلامية التي أعدها الخبراء الاستراتيجيون للبنك، أن المزيد من المشاكل تنتظر عملات البلدان النامية على المدى القصير.

وفي الشهر الماضي، توقع البنك الفرنسي أن يرتفع التضخم في تركيا إلى أكثر من 80٪ في الأشهر المقبلة وأن أسعار الفائدة ستبقى عند 14٪ حتى الربع الثاني من عام 2023.

في ملاحظته السابقة، صرح البنك بأن العملة سوف تستمر في الانخفاض وأنه يتوقع زيادة ضغط البيع على الليرة التركية بسبب ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الطاقة.