أنقرة (زمان التركية) – سجلت موازنة الحكومة التركية في شهر يونيو عجزًا قدره 31.1 مليار ليرة تركية، وفقا لوزارة الخزانة والمالية.

وسجلت موازنة الحكومة المركزية فائضًا قدره 93 مليار 560 مليون ليرة تركية في الفترة من يناير إلى مايو، لكن في الشهر السادس أصبح هناك عجز قدره 18.29 مليار ليرة تركية.



وبلغت نفقات الميزانية 212 مليار 78 مليون ليرة تركية، وبلغت نفقات الفوائد 12 مليار 768 مليون ليرة تركية، وبلغت النفقات غير المتعلقة بالفائدة 199 مليارًا و310 ملايين ليرة تركية.



وسجلت إيرادات الميزانية 181 مليار، و19 مليون ليرة تركية في يونيو، وبلغت الإيرادات الضريبية 152 مليار 635 مليون ليرة تركية، وبلغت الإيرادات غير الضريبية للموازنة العامة 21 مليارًا 747 مليون ليرة تركية.



كانت الموازنة حققت فائضا في مايو قدره 144 مليار ليرة، بسبب الزيادة الكبيرة في الإيرادات الضريبية بسبب تأثير التضخم.

