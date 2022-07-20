أنقرة (زمان التركية) – كشفت هيئة الإحصاء التركية عن إحصاءات مبيعات الوحدات السكنية لشهر يونيو/ حزيران المنصرم.

وعكست الإحصاءات زيادة بنحو 11.7 في المئة في مبيعات الوحدات السكنية خلال شهر يونيو/ حزيران مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 150 ألف و509 وحدات.

وشهد الشهر نفسه زيادة بنحو 81.8 في المئة في مبيعات الوحدات السكنية للأجانب، حيث بلغت نحو 5.7 في المئة من إجمالي الوحدات السكنية المباعة في يونيو/حزيران.

وخلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت الوحدات السكنية المباعة بنحو 31.4 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 لتسجل 726 ألف و398 وحدة سكنية.

وكان لمدينة إسطنبول نصيب الأسد في مبيعات الوحدات السكنية، حيث شغلت إسطنبول 16,8 في المئة من إجمالي المبيعات بواقع 27 ألف و998 وحدة سكنية.

وجاءت أنقرة في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 8.8 في المئة بواقع 13 ألف و303 وحدات سكنية، بينما احتلت إزمير المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 5.5 في المئة بواقع 8 آلاف و243 وحدة سكنية.

وفي المقابل سجلت مدينة هكاري أقل مبيعات بواقع 40 وحدة سكنية، تلتها أردهان بواقع 44 وحدة سكنية، ثم بايبورت بواقع 90 وحدة سكنية.

وعلى صعيد مبيعات الوحدات السكنية للأجانب تصدرت إسطنبول القائمة بواقع 3 آلاف و906 وحدات سكنية. وجاءت أنطاليا في المرتبة الثانية بواقع ألفين و534 وحدة سكنية ثم مرسين في المرتبة الثالثة بواقع 428 وحدة سكنية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية للأجانب بنحو 72.7 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل 35 ألف و383 وحدة سكنية.

وتصدر الروس قائمة الأجانب المشترين لوحدات سكنية خلال يونيو/ حزيران هذا العام بواقع ألف و887 وحدة سكنية، بينما جاء الإيرانيون في المرتبة الثانية بواقع 987 وحدة سكنية، ثم العراقيون في المرتبة الثالثة بواقع 807 وحدات سكنية.