أنقرة (زمان التركية) – تقدمت النائبة العامة الأمريكية في الدعوى القضائية القائمة ضد بنك “خلق” التركي المتهم بخرق عقوبات واشنطن على إيران، إليزابيث بريلوجر، بعريضة على المحكمة ضد الطعن الذي تقدم به بنك الشعب التركي في الثالث عشر من مايو الماضي.

وأوضحت بريلوجر في العريضة أن السلطات التركية تمتلك غالبية أسهم البنك المذكور، وأن كون المؤسسة أجنبية لا يعد أمرًا كافيا لقبول الطعن المقدم من جانب البنك التركي، مشددة على إمكانية قيام المحكمة بمحاكمة أي مؤسسة تابعة لدولة أجنبية إذا ارتكبت جريمة وفقا للقوانين الأمريكية.

وكان بنك الشعب التركي قد زعم في الطعن الذي تقدم به أن جزءا كبيرا من أسهم البنك مملوكة للسلطات التركية، وهو ما يمنع محاكمته داخل الولايات المتحدة، زاعما أن المحاكمة تعارض القانون الدولي والقوانين الأمريكية.

وكانت المحكمة الدستورية الأمريكية قد أمهلت نيابة المنطقة الجنوبية بولاية نيويورك حتى السادس عشر من يونيو/ حزيران لتقديم طعنها، ومن ثم تم تمديد هذه المهلة حتى الثامن عشر من يوليو/ تموز الجاري.

وستصدر المحكمة الدستورية قرارها عقب دراسة الطعن المقدم من النيابة، وفي حال قبول المحكمة لطعن النيابة سيتم رفض الطعن المقدم من بنك الشعب التركي ومواصلة المحاكمة من حيث توقفت.

وفي حال رفض المحكمة لطعن النيابة فستدرس المحكمة القضية من الأساس وتصدر حكمها بناء على هذا.

وكان زعيم شبكة الفساد الدولية رضا ضراب إيراني الأصل أصبح شاهدا لدى السلطات القضائية ‏الأمريكية، ‏واعترف بأنه كانا يستخدم بنك خلق التركي كوسيلة لاختراق العقوبات الأمريكية على إيران، بالإضافة إلى إقراره بملايين الدولارات من الرشاوى التي قدمها لكبار المسؤولين الأتراك لإدارة شؤونه في تركيا.