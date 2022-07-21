القاهرة (زمان التركية) – أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم التركي الغاشم الذي استهدف أمس منتجعاُ سياحياُ بمدينة دهوك العراقية، وأدى الى سقوط ٩ قتلي وعدد من الجرحى.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده الرفض الكامل للاعتداء التركي على السيادة العراقية، والذي يمثل خرقا صريحا للقانون الدولي، وانتهاكاُ سافرا لمبادئ حسن الجوار.

وأشار المتحدث إلى أن الجامعة العربية تساند العراق في رفض وادانة الاعتداءات التركية، وأنها تدين أي تعد أو انتهاك لسيادة اي من الدول العربية، معتبرا ان على انقرة اعادة حساباتها والحفاظ على مبدأ حسن الجوار في علاقاتها مع دول المنطقة، والامتناع عن الاقدام على تنفيذ عمليات عسكرية داخل اراضي الدول العربية تحت اي ذريعة.