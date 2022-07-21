أنقرة (زمان التركية) – كشفت حملة أمنية ضد تجارة المخدرات في 4 مدن تركية مركزها قونيا عن تورط مدعي عموم وعناصر بالشرطة ضمن شبكة اتجار بالمخدرات.

وكانت البداية عندما قامت فرق مكافحة المخدرات في قونيا بإيقاف سيارة بمدخل المدينة بناء على بلاغ تلقته.

وعقب فصحها مراسلات تطبيق الواتس آب للمشتبه به تبين أن المدعي العام في مكتب تحقيقات جرائم الإرهاب بنيابة أضنة، عثمان يارباشي، أصدر تعليمتها للمشتبه به بنقل المخدرات.

واتسع نطاق التحقيقات عقب المواد الرقمية التي حصلت عليها نيابة قونيا ومديرية أمن قونيا.

وعقب تحقيقات استمرت 8 أشهر تبين أن يارباش قام باقتراض سيارة من صديقه بالثانوية في مدينة أنطاليا وبدأ في استخدام هذه السيارة في عمليات نقل المخدرات.

وكشفت التحقيقات أيضا أن يارباش يتولى قيادة الشبكة الإجرامية، في حين يعمل كل من سميان كوتلوك وجاهد كوتلوك كمساعدين له ويتولى الشرطيان في وحدة مكافحة المخدرات مهمة نقل المخدرات.

وأسفرت الحملات الأمنية عن اعتقال 20 شخصا وحبس 14 منهم.

هذا واكتفت هيئة القضاة ومدعي العموم بإقالة يارباش من منصبه، من دون توقيف أو اعتقال، كما كلفت الهيئة مفتشا لتولي التحقيق مع يارباش.