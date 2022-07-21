أنقرة (زمان التركية) – تراجع صافي احتياطي البنك المركزي التركي إلى 6.1 مليار دولار في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وخلال الأسبوع السابق كان صافي احتياطي البنك المركزي يبلغ 7.5 مليارات ليرة ليتراجع بهذا إلى أدنى مستوياته منذ أبريل/ نيسان عام 2002.

وكشفت الإحصاءات البنكية الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي عن تراجع إجمالي احتياط البنك بنحو 922 مليون دولار ليسجل 58 مليار و867 مليون دولار اعتبارا من الثامن من يوليو/ تموز الجاري.

وكان صافي احتياطي البنك المركزي يبلغ 59 مليار و789 مليون دولار في الأول من يوليو/ تموز الجاري.

وخلال الفترة عينها تراجع احتياطي الذهب بنحو مليار و370 مليون دولار لينخفض من 41 مليار و154 مليون دولار إلى 39 مليار و784 مليون دولار.

وفي الأسبوع الأول من الشهر الجاري تراجع إجمالي احتياطي البنك المركزي بنحو مليارين و291 مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق لينخفض من 100 مليار و942 مليون دولار إلى 98 مليار و651 مليون دولار.