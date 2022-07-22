أنقرة (زمان التركية) – انخفضت بشكل كبير احتياطيات البنك المركزي التركي من الدولار والذهب، بمقدار 2 مليار 291 مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق إلى 98 مليار و 651 مليون دولار.

تم نشر الإحصاءات الأسبوعية للنقود والبنوك من قبل البنك المركزي للجمهورية التركية.

وعليه، انخفض إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي حتى 8 تموز / يوليو بمقدار 922 مليون دولار ليبلغ 58 ملياراً و 867 مليون دولار.

وبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي 59 ملياراً و 789 مليون دولار في الأول من تموز / يوليو.

وفي الفترة المذكورة انخفض احتياطي الذهب بمقدار مليار 370 مليون دولار من 41 ملياراً و 154 مليوناً إلى 39 ملياراً و 784 مليون دولار.