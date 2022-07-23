أنقرة (زمان التركية) – نجح فريق جالطة سراي التركي في ضم اللاعب الفرنسي ليو دوبوا مقابل رسوم نقل 2.5 مليون يورو.

النادي التركي وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع ليو دوبوا.

وقال النادي التركي عبر منشور على تويتر: “تم الاتفاق مع لاعب كرة القدم المحترف ليو ميشيل جوزيف كلود دوبوا، وناديه أولمبيك ليونيس ساسو على انتقاله إلينا. وفقًا لذلك، سيتم دفع رسوم نقل قدرها 2.500.000 يورو إلى النادي السابق للاعب”.

وسيحصل دوبوا على راتب قدره 1.8 مليون يورو.

يذكر أيضا أن نادي جالطة سراي أعلن رسميا أنه توصل إلى اتفاق مع فريق نانت الفرنسي بشأن الانتقال المؤقت للمهاجم المصري مصطفى محمد.

ذكر النادي في بيان أدلى به، أن نانت ستدفع رسوم نقل مؤقتة قدرها 250 ألف يورو وهناك خيار للشراء مقابل 5.75 مليون يورو.