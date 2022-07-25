أنقرة (زمان التركية) – دعا الكاتب التركي إبراهيم قهوجي، المعارضة إلى الكشف عن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، بدلا من تكرار الحديث عن أخطاء حكومة حزب العدالة والتنمية، بقيادة الرئيس رجيب طيب أردوغان.

خلال مقال بصحيفة “قرار”، تحت عنوان “المعارضة المدمرة والبناءة”، أوضح الكاتب التركي أنه يجب على المعارضة أن تحصل على الأصوات من خلال قيامها بالإصلاحات، وليس فقط من خلال كلامها عن أخطاء الحكومة الحالية، لأن الجميع على دراية بأخطاء الحكومة.

وأضاف قهوجي: “يجب الحديث عن ماذا سيفعل الرئيس المحتمل ومجلس الوزراء غدًا؟ يجب توضيح المبادئ والأساليب بالفعل. يجب أن تكون خارطة الطريق أكثر واقعية. إن المشاركة في هذه الإدارة تتطلب في الواقع مسؤولية أكبر بكثير”.

وأكد الكاتب التركي أنه لا أحد يستطيع التفكير في الجلوس على المقعد بينما المنزل مشتعل.

وذكر قهوجي بتصريحات قديمة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عندما فاز بأصوات في عام 2002، حيث قال آنذاك، “لا نمتلك عصا سحرية، لا ينبغي لأحد أن يتوقع منا أي شيء لمدة 500 يوم”. ولكن تحت قيادة أردوغان نفسه، أصبحنا نبحث عن 2002 شمعة لاستخدامها للإضاءة بسبب ارتفاع الأسعار. في مجال الطاقة

الكاتب التركي ينهي مقاله قائلا: “نحن نعيش في فقر تاريخي، لكن المشكلة الحقيقية هي الدمار الأكبر الذي سنشهده غدًا، بعد الدمار الذي نشهده اليوم. لهذا السبب يجب أن تحدد المعارضة المبادئ بدلاً من الأسماء في أسرع وقت ممكن. بلدنا يحترق وكلنا في هذه النار. إطفاء الحريق فقط ليس هو الحل، فمن الضروري إعادة بناء المنزل المحترق بشكل أكثر جمالا وملاءمة لظروف اليوم… إذا كنا لا نريد أن نكون دولة فقيرة، فعلينا أن نعود إلى الثورات”.