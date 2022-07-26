أنقرة (زمان التركية) – حظيت دعوة الزعيم الكردي المعتقل، صلاح الدين دميرطاش، لنزع سلاح انفصاليو حزب العمال الكردستاني، دعما كبيرا من المثقفين والصحفيين والفنانين.

دعا دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، المسجون في سجن أدرنة منذ نوفمبر 2016، في المقابلتين الأخيرتين له، إلى حوار دائم وإلقاء السلاح لحل المشكلة الكردية.

ولقيت دعوة دميرطاش هذه دعمًا من المثقفين والصحفيين والفنانين. وجاء في النص الذي وقعه 202 شخص أن آراء دميرطاش ومقترحاته بشأن القضية الكردية ودعواته إلى “نزع السلاح” مهمة للغاية وقيمة وصادقة.

وجاء في البيان الذي أصدره الصحفيون والمثقفون والفنانون: “أكد صلاح الدين دميرطاش، أحد الرؤساء المشتركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي، على حل المشكلة الكردية، بما في ذلك الدعوات إلى استبعاد العنف من السياسة وإلقاء السلاح على جميع الهياكل التي تستخدم الأسلحة لهذا السبب، فإن اقتراحات مهمة للغاية وقيمة وصادقة.