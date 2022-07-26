أنقرة (زمان التركية) – تشهد سوريا تطورات عسكرية مثيرة، تزامنا مع قمة أستانا في طهران بمشاركة رؤساء كل من تركيا وروسيا وإيران.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أنه خلال الأسابيع الأخيرة كانت هناك تحركات لموسكو ودمشق ضد تركيا.

وتبين أن موسكو ودمشق أسستا سويا قواعد عسكرية مشتركة جديدة، في المناطق الخاضعة لنفوذ القوات الكردية، والتي تعدد تركيا بتنفيذ عملية عسكرية فيها.

وفي حديثهم مع وكالة سبوتنيك الروسية، صرح مسؤولون أن روسيا وسوريا أسستا ثلاث قواعد عسكرية جديدة في مدينة الرقة الواقعة بشمال سوريا مشيرين إلى قرب القواعد العسكرية الجديدة من طريق ام 4.

وفيما يخص تلك القواعد العسكرية أوضح المسؤولون أن سوريا المدعومة من القوات الروسية أنشأت قواعد جديدة بمعدات جديدة في شمال الرقة، لمواجهة العملية العسكرية المحتملة لتركيا.

وزعمت المصادر في حديثها مع وكالة سبوتنيك أن روسيا وسوريا تركزان على طريق ام 4، وأن الجيش السوري يستعد لإنشاء قواعد أخرى، وأن القوات الروسية بجانب الجيش السوري نقلوا معدات عسكرية جديدة بالقرب من القواعد للتصدي للعملية العسكرية المحتملة.

وخلال قمة أستانا في طهران، تلقت تركيا تحذيرات من شن عملية عسكرية في سوريا.