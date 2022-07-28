أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي، أن 53.7 بالمائة لا يؤيدون حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “متروبول” للأبحاث التركية في يوليو، أظهر أن هناك انخفاضًا بنسبة 2.7 في المائة، في معدل أولئك الذين أيدوا حكم أردوغان.

وبينما كانت نسبة الذين أيدوا حكم أردوغان 41.5٪، ارتفعت نسبة الذين لم يوافقوا على حكمه إلى 53.7٪.

وفي حين أن معدل ناخبي حزب العدالة والتنمية الذين وافقوا على حكم أردوغان كان 89.8 في المائة، كان هذا المعدل 65.5 في المائة لحزب الحركة القومية.

يشار إلى أن 25.8٪ من ناخبي حزب السعادة و 20٪ من ناخبي حزب الديمقراطية والتقدم وافقوا على أردوغان.

الحزب الذي يضم أكبر عدد من الأشخاص الذين لم يوافقوا على حكم أردوغان هو حزب الشعب الجمهوري بنسبة 88.2 في المائة.

وفي حين أن معدل أولئك الذين لم يوافقوا على حزب الجيد كان 87.2 في المائة، كان هذا الرقم 84.5 في المائة من حزب الشعوب الديمقراطي.

يذكر أنه كان التاريخ الذي حصل فيه أردوغان على أقل موافقة على حكمه في انتخابات 7 يونيو 2015. وانخفضت موافقة أردوغان على حكمه إلى 37.5٪ في ذلك التاريخ. في الانتخابات الثانية لبلدية اسطنبول، كانت هذه النسبة 44.2