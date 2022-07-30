أنقرة (زمان التركية) – كشف نتائج استطلاع رأي، أن وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نبطي، هو أفشل وزير في حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة “اسال” للأبحاث، حول أنجح الأسماء في حكومة الرئيس أردوغان.

وبحسب نتائج الاستطلاع، كان وزير الخارجية مولود تشافوش أوغلو على القائمة باعتباره أنجح وزير بنسبة 14.6 في المائة.

وجاء وزير الصحة فخر الدين قوجة في المرتبة الثانية بنسبة 12.3 في المائة، بينما جاء وزير الدفاع الوطني خلوصي أكار في المرتبة الثالثة بنسبة 11.5 في المائة.

وزير الداخلية سليمان صويلو في المرتبة الرابعة بنسبة 10.7 في المائة.

فيما احتل نور الدين نبطي، وزير الخزانة والمالية، المرتبة الأخيرة بنسبة 1.2 في المائة.

وتعاني تركيا من وضع اقتصادي صعب، إذ قفز التضخم النقدي إلى نحو 79 بالمئة.