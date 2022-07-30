أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حديث، عن اتساع الفجوة بين تحالف المعارضة “الأمة” وتحالف “الشعب” الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في تركيا في عام 2023، أجرت مؤسسة أبحاث تُدعى أرتيبير استطلاعا، حول انتخابات يوليو 2023 مع الجمهور.

أظهرت النتائج أن تحالف الأمة الذي يقوده كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، يكتسب تأييد المزيد من الناخبين.

ووفقًا لاستطلاع أرتيبير، ارتفع معدل تأييد تحالف الأمة إلى 43.1 بالمائة.

وظل معدل تأييد تحالف الشعب الذي فقد نسبة تصويت كبيرة خلال الفترة الماضية، عند 35 في المائة.

وكان فارق الأصوات بين التحالفين 8.1 نقاط، لصالح المعارضة.

تأييد حزب العدالة والتنمية ظل أقل من عتبة 30 في المائة في غالبية الاستطلاعات التي أجريت في يوليو، وحصل علئ 29.1 في المائة في استطلاع أرتيبير، ويعد الأعلى تأييدا بين الأحزاب السياسية.

في الاستطلاع، بلغ معدل تأييد حزب الشعب الجمهوري 28.2 بالمائة، بينما وصل معدل تأييد حزب الجيد إلى 14.9 في المائة.

وكان حزب الحركة القومية شريك التحالف الحاكم، أقل من العتبة بنسبة 5.9 في المائة.

أما حزب الشعوب الديمقراطي، الذي لم ينضم إلى أي تحالف حتى الآن ويُنظر إليه على أنه الحزب الرئيسي في الانتخابات، وصل إلى 12.4 في المائة عند توزيع أصوات الناخبين المترددين.