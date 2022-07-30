أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث أجرته صحيفة “دير تاجسشبيجل” الألمانية عن عدم ثقة أغلب المواطنين الألمان في تركيا، وهي تحت قيادة رجب طيب أردوغان.

الصحيفة الألمانية أجرت استطلاعا للرأي بمناسبة زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك لتركيا، وهي الزيارة الأولى لها بعد توليها منضبها.

وفي الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة، وجه للمشاركين سؤال “هل ما زالت تركيا شريكًا موثوقًا به في إدارة أردوغان؟”.

و في الاستطلاع، الذي لا يزال مفتوحًا وشارك فيه أكثر من 80 ألف شخص، قال 78 في المائة من المشاركين إنهم لم يجدوا تركيا بقيادة أردوغان موثوقة، بينما ظلت نسبة من قالوا إنها موثوقة عند 16 في المائة.

وقال 6 في المائة من المشاركين إنهم يرون أن تركيا “لا يمكن الاعتماد عليها”.

من ناحية أخرى، كتبت الصحيفة أن بربوك أرادت أيضًا مقابلة ممثلي المعارضة في تركيا.

وأوضح كريستيان براكيل، رئيس مؤسسة هاينريش بول التركية، للصحيفة أن أحد النزاعات الألمانية التركية هو حظر موقع وكالة دويتشه فيله الإخباري في تركيا.

وبحسب الصحافة الألمانية، ستلتقي بربوك بوزير الخارجية مولود تشافوش أوغلو في اسطنبول قبل وصولها إلى أنقرة.