أنقرة (زمان التركية) – أكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، استحالة خفض معدل التضخم النقدي المرتفع للغاية في تركيا.

تصريحات باباجان جاءت عقب إعلان رئيس البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو عن رفع توقعات التضخم في نهاية العام إلى 60.4 في المائة بزيادة قدرها 17.6 نقطة.

وعبر منشور على حسابه الرسمي على تويتر، أوضح باباجان أن “الحكومة لن تتمكن أبدا من خفض التضخم، حتى لو اصطادت الطيور بأفواهها، فقد انتهى الأمر”، في إشارة إلى استحالة تحقيق وعد حكومة حزب العدالة والتنمية بخفض التضخم.

قفز التضخم النقدي في تركيا مسجلا نحو 79 بالمئة، على أساس سنوي

وأكد باباجان أن التضخم سينخفض فقط في حال تطبيق نموذج ا”لاقتصاد المخطط والمبرمج، ومن خلال العقول والعلم”.