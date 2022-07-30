أنقرة (زمان التركية) – قال القيادي السياسي البارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم، محمد متينر، إن بعض السياسيين من حزب العدالة والتنمية يضرون بحزبهم.

تصريحات متينر جاءت انتقادا للمراسم العسكرية التي نظمت خلال زيارة أمين حزب العدالة والتنمية في ولاية تونجالي، سرجان أوزايدين، إلى مركز قوات الدرك بالولاية.

وعبر تدوينة على تويتر، أوضح متينر أن بعض السياسيين في حزب العدالة والتنمية لا يؤذون فقط حزب العدالة والتنمية بسلوكياتهم التي ستخلق تصورًا عن” دولة حزبية “، بل أنها تضر بمكاسب السياسة الديمقراطية.

وأضاف السياسي بالحوب الحاكم: يجب الحفاظ بشكل خاص على موقف حزب العدالة والتنمية، الذي تتمثل مهمته في معارضة عقلية “دولة الحزب”.