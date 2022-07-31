أنقرة (زمان التركية) – سأل وزير الخارجية التركي، مولود تشافوش أوغلو، نظيرته الألمانية عن السبب وراء الاهتمام الشديد برجل الأعمال التركي المعتقل، عثمان كافالا.

التقى وزير الخارجية مولود تشافوش أوغلو بوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك في مقر تمثيل وزارة الخارجية في اسطنبول. بعد الاجتماع، أدلى الوزيران ببيان للصحفيين.

وادعى تشافوش أوغلو خلال المؤتمر الصحفي، أن تركيا نفذت قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن عثمان كافالا.

قال تشافوش منتقدًا، ألمانيا لا تتحدث إلا عن عثمان كافالا، فلماذا تضعه دوما على جدول الأعمال؟ لأنها تموله.

في أبريل الماضي صدر حكم بالسجن المؤبد على المشدد على الناشط المجتمعي ورجل الأعمال التركي المعارض، عثمان كافالا، وآخرين ضمن أحداث قضية جيزي، وأثار الحكم موجة دولية من الإدانات، إذ اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن قرار محكمة إسطنبول يتعارض بشكل صارخ مع قواعد سيادة القانون والالتزامات الدولية التي وقعت عليها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق منفصل، تحدث تشافوش أوغلو عن العلاقات بين البلدين حيث قال: “نحن دولتان حليفتان في الناتو. ألمانيا هي الشريك التجاري الأكبر لتركيا، في عام 2021، بلغ حجم تجارتنا 41 مليار دولار. يمكننا أن نصل إلى حجم تجارة يبلغ 45 مليار دولار هذا العام و 50 مليار دولار في عام 2023”.

كما أشار تشافوش أوغلو إلى أن أنقرة نقلت لبرلين مخاوفها بشأن مكافحة الإرهاب، مضيفا: “لقد قدمت مؤخرا قائمتهم. نرى زيادة في أنشطة حزب العمال الكردستاني في ألمانيا. يستمر التقييد في صناعة الدفاع. نقلنا أنه لا يتوافق مع فهم التحالف”.

وأكد تشافوش أوغلو على ضرورة أن يكونوا قادرين على معالجة القضايا الثنائية والقضايا الإقليمية جنبا إلى جنب مع الآليات.