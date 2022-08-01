أنقرة (زمان التركية) – أدان السفير الأوكراني لدى تركيا، فاسيل بودنار، هتاف مشجعي نادي فنربخشه التركي باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

جاء ذلك خلال مباراة فريقهم مع منافسه نادي دينامو كييف الأوكراني، ضمن تصفيات دوري أبطال أوروبا.

دعا بودنار في تغريدة إلى ضرورة عدم تضخيم الواقعة، وعدم السماح للروس باستغلال هذه الواقعة كأداة ترويجية.

قال بودنار “دعوني أذكركم بالتالي:

1- هناك حرب صادمة داخل أوكرانيا، وروسيا هي العدو وبوتين قاتل.

2- تركيا دولة صديقة ومحبة لكرة القدم وفنربخشه فريق قوي.

3- نعمل على إصلاح المفاهيم الخاطئة عبر الحوار ونشكر نادي فنربخشه على خطابه وبيانه.

4- سننهي الأمر هنا ولن نسمح للدعاية الروسية باستغلال الواقعة”.

جدير بالذكر أن المباراة التي جمعت بين ناديي فنربخشه التركي ودينامو كييف ضمن تصفيات دوري أبطال أوروبا، انتهت بفوز النادي الأوكراني بهدفين مقابل هدف واحد.