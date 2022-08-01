أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن انخفاض حصة الزراعة في دخل تركيا القومي من 10% إلى 6.2% في السنوات العشرين الماضية.

كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عن تقرير الدعم الكلي الذي قدمته 38 دولة عضو في المنظمة، للزراعة في السنوات العشرين الماضية وتطورها في الزراعة.

ووفقًا للبيانات، في حين أن إجمالي الدعم المقدم للزراعة في عام 2000 كان 3.8 في المائة من الدخل القومي في تركيا، انخفض هذا المعدل إلى 1.6 في المائة في عام 2020.

ونتيجة لذلك، انخفضت حصة الزراعة في الدخل القومي من 10 في المائة إلى 6.2 في المائة في السنوات العشرين الماضية.

وفي بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، زادت حصة الزراعة في الدخل القومي من 2.9 في المائة إلى 4.9 في المائة. وفي حين أن متوسط ​​تضخم المواد الغذائية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كان 12.59٪ في يوليو، كان 93.9٪ في تركيا.

وفي تركيا، حيث ارتفعت أسعار الأسمدة 7 مرات، وادت تكلفة المبيدات 3 مرات في السنوات الخمس الماضية، كانت الزيادة في مدفوعات الدعم الزراعي مرتين فقط.

ووفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في حين ارتفعت حصة واردات تركيا الغذائية الزراعية من إجمالي الواردات من 5.9 في المائة إلى 7.7 في المائة، انخفضت حصة الصادرات الغذائية من الصادرات من 13.2 في المائة إلى 11.8 في المائة.