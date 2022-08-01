أنقرة (زمان التركية) – تفقد تركيا 7 أطباء يوميا، مع الإقبال على السفر للعمل في الخارج، بحثا عن ظروف مهنية واقتصادية أفضل، في حين هناك تحذير من نقص حاد في تخصصات طبية هامة.

منذ مطلع العام وحتى شهر يونيو، تقدم ما يقرب من 1200 طبيب إلى الجمعية الطبية التركية، بطلب من أجل السفر إلى الخارج.

وبينما شهدت السنوات السابقة، تزايدا في أعداد المساعدين والممارسين العامين المسافرين للعمل بالخارج، شهد هذا العام زيادة في سفر الاختصاصيين والأكاديميين.

الجمعية الطبية حذرت من أنه سيكون هناك نقص في الأطباء بتخصصات مثل الجراحة والأمراض الباطنية وطب الأطفال والتخدير والأشعة وطب العيون في السنوات القادمة.

وفي حين أن عدد الأطباء الذين طلبوا وثائق للسفر إلى الخارج كان 59 في عام 2002، ارتفع هذا العدد إلى 1405 في ديسمبر 2021. وفي منتصف هذا العام، كانت الأرقام أعلى من ذلك بكثير. لوحظ أن ما معدله 7 أطباء يسافرون إلى الخارج يوميًا.

الدكتورة التركية، ديلارا أتاش، (27 عامًا) هي إحدى الأطباء الذين استقالوا من المستشفى الذي عملت فيه في اسطنبول سانجاك تيبي قبل 7 أشهر لتستقر في ألمانيا، تقول: “بعد التخرج، فكرت بالفعل في البقاء في تركيا. لكن الأزمة الاقتصادية الخطيرة، وظروف العمل السيئة لدينا، وافتقارنا إلى الأمان على الحياة، جعلتني أتخذ القرار النهائي. أريد أن أصبح طبيبة أطفال. إن الحقوق الاقتصادية والشخصية في ألمانيا أفضل بكثير، وهناك أيضًا احترام للطبيب، والظروف أكثر إنسانية”.

وتسببت تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان قبل أشهر في تزايد انزعاج الأطباء وإقبالهم على السفر للعمل في الخارج، إذ قال أردوغان تعليقا على هجرة الأطباء، “دعهم يذهبوا” في إشارة إلى عدم اكتراثه، بدلا من الحديث عن حلول لأزمة العاملين في القطاع الطبي.