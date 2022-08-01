أنقرة (زمان التركية) – قال فاتح أربكان، زعيم حزب “إعادة الرفاه” في تركيا، إنه يجب ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، لإحباط خطط إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص الإرهاب.

أربكان قال خلال لقاء على قناة “هابر ترك” التركية، إنه يجب على الحكومة التركية أن تتفاوض مع الحكومة السورية في أسرع وقت ممكن، ويجب أن تكون الأوضاع هناك مناسبة لعودة اللاجئين.

وأضاف أربكان: “الحكومة الإيرانية مستعدة أيضًا للعمل كوسيط. لا يوجد خيار آخر الآن. بالطبع، النقطة المهمة هنا هي ضمان سلامة الأرواح. بشارالأسد لديه دعوات إيجابية لعودة اللاجئين. يجب وضع خطة وبرنامج في أقرب وقت ممكن فيما يتعلق بعودة اللاجئين اقتصاديًا واجتماعيًا”.

وأكد فاتح أربكان أن من أهم من الأسباب التي تجعل من الضروري عودة اللاجئين السوريين، هو منع جهود الولايات المتحدة وإسرائيل إخلاء تلك المناطق لإقامة الدولة الإرهابية في شمال سوريا. في إشارة إلى محاولة إقامة كيان كردي بالمنطقة.

وأنهى زعيم حزب الرفاة من جديد تصريحاته، قائلا: “ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادنا من خلال تهيئة الظروف اللازمة أمر بالغ الأهمية من حيث منع قيام هذه الدولة الإرهابية”.