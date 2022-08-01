أنقرة (زمان التركية) – فرضت الحكومة في تركيا، زيادة بنحو 10 في المئة، على رسوم الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء، بينما أبقت على أسعار الاشتراكات السكنية والصناعية للغاز الطبيعي ثابتة دون تغيير.

ونشرت شركة خطوط أنابيب النفط التركية (بوتاش) عبر موقعها الالكتروني التسعيرة الخاصة بشهر أغسطس.

وعكست التسعيرة التي ستطبقها الشركة على شركات توزيع الغاز تجنب الشركة إجراء أية تعديلات في تسعيرة الاشتراكات السكنية والصناعية لتظل عند مستوى 3264 ليرة لكل 1000 متر مكعب للاشتراكات السكنية و10416 ليرة لكل 1000 متر مكعب للاشتراكات الصناعية.

يذكر أن رسوم الغاز الطبيعي والكهرباء للمنازل، في تركيا، سجلت ارتفاعا ملحوظا منذ مطلع العام.