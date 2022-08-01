أنقرة (زمان التركية) – اتخذ رجل الأعمال التركي أدهم سانجاك، مالك شركة (BMC) لتصنيع العربات العسكرية، خطوة جديدة تشير إلى احتمال انضمامه لحزب الوطن اليساري، بعد استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتقول معلومات إن سانجاك سيعلن انضمامه إلى حزب الوطن خلال مؤتمر صحفي سيُعقد بمشاركة رئيس الحزب، دوغو برينشاك.

وأوضح حزب الوطن خلال تغريدة نشرها بحسابه على تويتر، أنه من المنتظر أن يُدلى سنجاك بتصريحات بشأن اللقاءات التي عقدها في موسكو، مع انطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا.

سانجاك يمتلك أيضا مجموعة شوكوروفا الإعلامية التي تضم قناة 360 TV والذي تولى إدارة صحيفة ستار بعد نقل ملكيتها إلى صندوق تأمين ودائع الادخار التركي.

استقال سانجاك من حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد هجوم عنيف على حلف الناتو، تم على إثره إحالته إلى اللجنة التأديبية الإقليمية مع المطالبة بفصله بشكل نهائي.

ومع بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا سافر أدهم سانجاك إلى موسكو ضمن وفد من حزب الوطن اليساري، وقال عبر برنامج تلفزيوني إنه لم يتصور أبدا أن يتم استخدام الطائرات المسيرة التركية في أوكرانيا لهذا الغرض.

وخلال نفس البرنامج على قناة “RBK” التلفزيونية الروسية، قال سانجاك الذي تصنع شركته عربات مدرعة عسكرية، إن الناتو “عار على تركيا” وأن الحلف هو سبب أزمة روسيا وأوكرانيا، “فالناتو هو سرطان قديم”، و”حلف الناتو هو الذي يدعم الإرهابيين ونظم محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016” وفق تصريحه.

وخلال مشاركته في مؤتمر حضره رئيس حزب الوطن دوغو برينشاك، قال سانجاك تعليقا على الحرب الروسية الأوكرانية إن فلاديمير بوتين يؤسس حضارة جديدة في آسيا.

وأكدت صحيفة سوزجو أن سبب استقالة سانجاك هو التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا في ندوة بعنوان “أمن تركيا وحلف شمال الأطلسي” التي عقدت في كلية الحقوق بجامعة مرمرة.

في كلمته قال سانجاك: “لقد وصلنا (أي حزب العدالة والتنمية) إلى السلطة بدعم من الولايات المتحدة. لكن عدنا إلى رشدنا بعد تجربتنا في السلطة… بدأنا نتحدى نظام الوصاية الغربي الذي كان يكبل أيدينا..”، بحسب رأيه.