أنقرة (زمان التركية) – قدم البرلماني عن حزب الديمقراطية والتقدم، مصطفى ينار أوغلو، استجوابا في البرلمان حول عدد المسؤولين الحكوميين المفصولين تعسفيا، من العمل خلال شهر يوليو.

وجه ينار أوغلو الاستجواب إلى نائب الرئيس فؤاد أقطاي.

وأوضح ينار أوغلو في استجوابه، أنه من أجل فصل الموظفين العموميين من العمل، يجب أن يرتكب الموظف العمومي مخالفة تأديبية تتطلب الفصل بعد فتح تحقيق تأديبي.

وأضاف ينار أوغلو: “الفصل من الوظيفة العامة يأتي نتيجة لادعاءات مجردة أو تقييمات لأطراف ثالثة، حتى لو لم يكن هناك عمل محدد يتطلب إقالة الشخص المعني، وتجاهل هذه الضمانات القانونية وغالبًا بدون دفاع شفهي”.

الاستجواب طلب تقديم معلومات حول عدد الموظفين العموميين الذين تم فصلهم، خلال السنوات الأربعة الماضية، من جميع المؤسسات والمنظمات العامة.

يذكر أنه منذ محاولة انقلاب يوليو 2016، تم فصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفيا، بتهم مثل الانتماء إلى حركة الخدمة، والصلة بالمحاولة الانقلابية.