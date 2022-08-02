أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا 6 من العاملين بالقطاع الصحي، في أنقرة، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.

ونُفذت صباح اليوم الثلاثاء، عملية الاعتقال بزعم استخدام المعتقلين تطبيق بايلوك ByLock الهاتفي للتراسل الفوري.

وتزعم السلطات أن منفذي انقلاب 2016 تواصلوا فيما بينهم عبر تطبيق بايلوك

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، تم احتجاز عاملين صحيين مقربين من حركة الخدمة في النيابة، بتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للإدارة العامة للأمن.

ومن بين المعتقلين استاذ مساعد مفصول تعسفيا، وطبيب مفصول تعسفيا وعامل و4 ممرضات واثنان موظفان سابقان بوزارة الصحة.