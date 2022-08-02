أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي السابق، عبد الله جول، إن أكثر ما يثير دهشته هو تقليل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، من شأن التضخم النقدي المرتفع في البلاد.

عبد الله جول، ركز في مقابلة مع صحيفة “قرار” التركية، على التضخم النقدي ووضع الاقتصاد التركي.

وأوضح جول أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم، الرئيس الحادي عشر في تركيا، خلال اللقاء، أن أكثر ما يثير دهشته هو التقليل من شأن التضخم، مضيفًا: “الآن هي الفرصة الأخيرة لمحاربة التضخم بطريقة حازمة وعقلانية وقوية للغاية. بعد ذلك، لن يبق وقت حتى الانتخابات”.

وأكد جول على ضرورة أن تكون “الأولوية لمحاربة التضخم، واذا لم يتم استيعاب التضخم وكيف أنه كارثة كبرى.. فلا يمكن الانخراط في صراع لا يرحم مع التضخم”.

وأشار جول إلى أنه إذا كان في مكان أردوغان، فإن أول شيء سيفعله هو تشكيل فريق اقتصادي، لعلاج الأزمة.

وتابع جول: “يجب على الحكومات التي تهتم بالقيم الدينية على وجه الخصوص إبقاء التضخم تحت المراقبة، كأولوية أولى في سياساتها الاقتصادية، ليس فقط لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة، ولكن أيضًا لحماية الجمهور من الشرور الأخرى”.

ارتفع التضخم النقدي في تركيا بشكل ساحق مسجلا نحو 79 بالمئة على أساس سنوي.

وبخصوص مطالبة أحزاب المعارضة باستعادة النظام البرلماني، قال جول: “عندما أنظر إلى التصريحات التي أدلوا بها حول النظام البرلماني والقضايا السياسية والقانونية الأساسية، أرى أنهم يطرحون مبادئ صحيحة وتناسب الديمقراطيات المتقدمة، و أجد عملهم ذا قيمة كبيرة. لكن المهم هو ما إذا كان يمكن تحقيق ما يطالبون به أم لا”.

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