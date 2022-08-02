أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده تتوقع أن تكون الأطراف الثلاثة محايدة بشأن الأزمة القبرصية.

حضر وزير الدفاع الوطني أكار حفل استقبال جيش شمال قبرص التركية (TRNC) الذي أقيم في غازي أوردويفي. بدأ البرنامج بغناء النشيد الوطني ومسيرة المخاربين، تلتها دقيقة صمت.

وفي خطابه، ذكر الوزير أكار أن تركيا لم تحصل على أي رد على جميع مقترحات الحلول التي قدمتها، بخصوص جمهورية شمال قبرص التركية.

اتهم أكار اليونايين بأنهم بذلوا بموقف لا هوادة فيه قصارى جهدهم لمنع التوصل إلى حل عن طريق الإصرار على الفصل، وهم أنفسهم يفرقون بين السكان الأتراك هناك.

وأضاف أكار:”يجب أن يرى القبارصة اليونانيون الحقائق، والاعتراف بسيادة واستقلال الوجود التركي. كما ينبغي عليهم قبول حقهم في العيش بأمان وازدهار. وعلى وجه الخصوص، نتوقع أن تكون الأطراف الثلاثة موضوعية وحيادية بشأن قضية قبرص، وأن تتخلى عن العمى الاستراتيجي، وأن تتعامل مع الأحداث بتفاهم متساوٍ”.

كما أكد الوزير أكار أن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية لن تسمح بانتهاك حقوقهم في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط ​​وقبرص.

وتابع أكار: “لا ينبغي لأحد أن يعتبر ‘الاجتماعات والحوار’ بمثابة ضعف. وستواصل تركيا دائما الوقوف إلى جانب أشقائنا القبارصة في قضيتهم العادلة”.