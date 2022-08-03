أنقرة (زمان التركية)ــ ارتفع معدل التضخم النقدي في تركيا بنسبة 2.37٪ في شهر يوليو، وأصبح التضخم النقدي التركي على أساس سنوي 79.6٪، وفق بيانات رسمية.

وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، بلغت الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين 45.7٪ مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق، و 79.6٪ مقارنة بشهر يوليو من العام السابق و49.6٪ وفقًا لمتوسطات 12 شهرًا.

سجل معدل التضخم السنوي خلال يونيو الماضي 78 في المائة، وهو أعلى معدل في آخر 24 عامًا.

من جهة أخرى أعلنت مجموعة أبحاث التضخم، التي تم تشكيلها بشكل مستقل من قبل الأكاديميين والاقتصاديين، أن معدل التضخم السنوي وصل إلى 176٪، وقيمت معدل التضخم الشهري بـ 5.03٪.

ووفقًا لبيانات TUIهيئة الإحصاء التركية، جائت أعلى زيادة في النقل بنسبة 119 بالمائة ومجموعات الطعام بنسبة 94 بالمائة، بينما كانت أقل زيادة في الاتصال بنسبة 25 بالمائة والتعليم بنسبة 26 بالمائة.

المجموعات الرئيسية الأخرى التي كانت الزيادة فيها أعلى مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق هي السلع المنزلية بنسبة 88.3 في المائة، والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 82.6 في المائة والمطاعم والفنادق بنسبة 79 في المائة.