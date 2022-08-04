أنقرة (زمان التركية) – تأثرت حركة الطباعة والنشر في تركيا، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وانعكس ذلك على انتظام صدور المجلات، وطباعة الكتب التي تراجعت في تركيا بنسبة 40%.

وبينما لم تقدم العديد من دور النشر على طباعة كتب جديدة، ارتفعت أسعار الكتب المنشورة إلى مستوى من شأنه أن يزعزع ميزانية القارئ. متوسط ​​سعر الكتاب المكون من 200 صفحة في السوق هو 50 ليرة تركية أو أكثر.

وبجانب الكتب، يتناقص عدد المجلات في تركيا، بسبب ارتفاع التكاليف، حيث أدت خسارة قيمة الليرة التركية مقابل الدولار واليورو خلال عامين إلى إصابة أهم مصدر للحياة الثقافية، بالشلل إلى حد كبير.

الناشر والناقد سميح جوموش تطرق إلى الوضع في سوق الكتب والمجلات في ظل ارتفاع أسعار الصرف.

وقال جوموش رئيس تحرير مجلة “نوتوس” التركية، في سلسلة تغريدات: “انظر … الدولار واليورو يرتفعان باستمرار. ربما تعرف كيف يؤثر ذلك على نشر الكتب والمجلات. لكن كن مطمئنًا، إنه يؤثر أكثر مما تعرف، مشاكل عالم النشر كبيرة جدًا جدًا. من المستحيل التغلب عليه على المدى القصير”.

وفي إشارة إلى انخفاض مبيعات الكتب، أضاف جوموش: “انخفضت مبيعات الكتب بنسبة 40 في المائة في العامين الماضيين وحدهما، حيث تراجعت إلى النصف تقريبًا. المكتبات ليست مزدحمة كما كانت من قبل. تدهور الوضع الاقتصادي للجميع، وتناقصت الأموال المخصصة للكتب والمجلات. يبدو أن الشباب والطلاب ليس لديهم المال لتجنيب الكتب والمجلات”.

وأكد سميح جوموش أن نشر الكتب والمجلات هو أهم مصدر للثقافة، متابعا: “إذا بدأ هذا المصدر في الانقطاع، فسيكون هذا المجتمع فقيرًا. عندما نتحدث عن هؤلاء، يقول بعض القراء إننا نئن. أنا أنشر منذ 41 عامًا، لم يحدث شيء مثل هذا على الإطلاق. نحن نتجه نحو الشلل”.

وذكر جوموش أنه إذا وصلت مبيعات الكتب إلى المستوى الذي كانت عليه منذ عامين على الأقل، فيمكن أن تستمر، وإلا فلن يكون هناك ضوء في نهاية النفق.

–