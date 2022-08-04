أنقرة (زمان التركية) – قيم بنك “جي بي مورغان” الأمريكي الاقتصاد التركي، بعد الإعلان عن معدلات التضخم في تركيا.

هيئة الإحصاء التركية أعلنت أن التضخم في تركيا سجل 79.6 بالمئة خلال شهر يوليو/ تموز الماضي

جي بي مورغان أبقى على توقعاته لمعدلات التضخم في تركيا بنهاية العام الجاري عند مستوي 63.1 في المئة مشددا على ارتفاع المخاطر المتوقعة.

وأكد أن استمرار تفاقم الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار ليس بالأمر الغريب، بالأخذ في عين الاعتبار السياسة المالية الهشة، والتراجع المستمر في قيمة الليرة التركية وضعف المصداقية السياسية.

وذكر في منشور أن السياسة المتبعة قبيل الانتخابات وموعد الانتخابات ونتائجها تشكل أسبابا رئيسة للغموض الذي تشهده معدلات التضخم، والسياسة المالية مفيدا أن سياسات الحكومة عقب الانتخابات وموعد العودة إلى السياسات الأرثوذكسية ستحدد بنسبة كبيرة أداء التضخم على المدى المتوسط.

جدير بالذكر أن هيئة الإحصاء التركية قد أعلنت بالأمس أن معدلات التضخم الشهرية الخاصة بشهر يوليو/ تموز قد ارتفعت بنحو 2.37 في المئة لتسجل 79.6 في المئة.

وفي تصريحاته بالأمس زعم وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، أن معدلات التضخم ستتراجع نسبيا خلال شهر أغسطس الجاري قائلا: “إن لم نواجه وضع استثنائي فإنه بنهاية العام الجاري سنشهد تراجعا في معدلات التضخم مع تراجع أسعار النفط”.