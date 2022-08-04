أنقرة (زمان التركية) – انتقد رئيس حزب السعادة التركي، تمال كرمولا أوغلو، رفض السلطات إعادة المفصولين تعسفيا خلال حالة الطوارئ عقب انقلاب عام 2016، إلى وظائفهم مرة أخرى، وقال إن صرخات “بلغت عرش الرحمن”.

وأوضح كرمولا أوغلو أنه لا يوجد سلطة أبدية، فالجميع سيحاسب على مافعله، وإن كان ذلك ليس في الوقت الحالي، فسيكون في الآخرة.

وأضاف رئيس حزب السعادة : “أعتبر أنه من واجبي أن أخبر أولئك الذين يدعون أنهم مؤمنون. نريد منك أن التخلى عن هذا الظلم والاضطهاد. تخلص من هذا الطاعون”.

وأكد كرمولا أوغلو أنه إذا كان هؤلاء مصممون على خطأهم، فإن حزب السعادة عازم على وضع حد لهذه المظالم.

يذكر أنه منذ محاولة انقلاب يوليو 2016، تم فصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفيا، بتهم مثل الانتماء إلى حركة الخدمة، والصلة بالمحاولة الانقلابية.