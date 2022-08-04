أنقرة (زمان التركية) – قالت الجمعية الطبية التركية، إنها تتوقع أن يبلغ عددا الأطباء المغادرين تركيا، بحلول نهاية العام 3000 طبيب.

وبحسب بيانات الجمعية، فإن عدد الأطباء الذين حصلوا على “شهادة حسن السيرة والسلوك” المطلوبة للعمل في الخارج وصل إلى 231 في الشهر الماضي فقط.

ووفقًا لبيانات الجمعية الطبية التركية (TTB)، بلغ العدد الإجمالي للأطباء الذين حصلوا على “شهادة حسن السيرة والسلوك” في الأشهر السبعة الأولى 1402. ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم أكثر.

وأضافت البيانات، أن 41٪ من الأطباء الذين حصلوا على “شهادة حسن سير العمل” في الشهر الماضي هم من إسطنبول.

وفي يوليو، طلب 95 طبيباً في اسطنبول هذه الوثيقة كخطوة أولى للهجرة إلى الخارج. تبعتها أنقرة بـ 23 طبيباً، وأزمير بـ 15 طبيباً. حصل 7 أطباء من بورصة و 6 من أنطاليا و 5 من ديار بكر و 4 من هاتاي على شهادة حسن السيرة والسلوك الشهر الماضي.

وفي حين أن عدد الأطباء الذين طلبوا وثائق للسفر إلى الخارج كان 59 في عام 2002، ارتفع هذا العدد إلى 1405 في ديسمبر 2021. وفي منتصف هذا العام، كانت الأرقام أعلى من ذلك بكثير. لوحظ أن ما معدله 7 أطباء يسافرون إلى الخارج يوميًا.

الجمعية الطبية حذرت من أنه سيكون هناك نقص في الأطباء بتخصصات مثل الجراحة والأمراض الباطنية وطب الأطفال والتخدير والأشعة وطب العيون في السنوات القادمة.

وتسببت تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان قبل أشهر في تزايد انزعاج الأطباء وإقبالهم على السفر للعمل في الخارج، إذ قال أردوغان تعليقا على هجرة الأطباء، “دعهم يذهبوا” في إشارة إلى عدم اكتراثه، بدلا من الحديث عن حلول لأزمة العاملين في القطاع الطبي.