أنقرة (زمان التركية) – كشفت دراسة استقصائية، أن 58% من الأتراك سيصوتون لمرشح المعارضة مهما كان.

الدراسة أجرتها شركة “متروبول” التركية، وتناولت كيفية تصرف ناخبي المعارضة في الانتخابات الرئاسية.

سألت متروبول 1526 ناخبًا معارضًا: “ماذا تفعل إذا لم يعجبك مرشح المعارضة للرئاسة؟”.

وبحسب نتائج البحث، بلغت نسبة من قالوا “سأصوت لمرشح المعارضة، أيا كان” 58.1 في المائة.

أولئك الذين قالوا “سأصوت لأردوغان إذا لم يعجبني مرشح المعارضة” بلغت نسبتهم 16.9 في المائة.

أما أولئك الذين قالوا “لن أذهب إلى صندوق الاقتراع إذا لم يعجبني مرشح المعارضة” فكانت نسبتهم 18.1 في المائة.

6.9 بالمائة قالوا “ليس لدي فكرة / لا جواب”.

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