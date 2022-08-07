أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أحمد أكين، إن الزيادة في تضخم الطاقة في تركيا يبلغ ثلاثة أضعاف مثيلتها في أوروبا.

شهدت تركيا منذ مطلع العام زيادة حادة في رسوم استهلاك الطاقة.

أكين قال في بيان صحفي بشأن تضخم أسعار الطاقة في تركيا، إن الدول الأوروبية بدأت في اتخاذ العديد من الإجراءات ضد أزمة الطاقة قبل الشتاء.

وأوضح أكين أن بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) عن أسعار الطاقة في أوروبا، تكشف أن أعلى زيادة في الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي في تركيا.

وأضاف أكين: “وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك المنسق (HICP)، الذي أعلنه مكتب الإحصاء الأوروبي في أبريل، فإن المعدل السنوي للزيادة في تضخم الطاقة في تركيا قد تجاوز 3 أضعاف متوسط ​​المعدل في الاتحاد الأوروبي”.

وأشار أكين إلى أن تضخم الطاقة السنوي، بلغ 97٪ في تركيا و 29٪ في الاتحاد الأوروبي في فبراير 2022.

وذكر أكين أن السبب الرئيسي لأزمة الطاقة في تركيا؛ يرجع إلى الانخفاض غير العادي في قيمة الليرة التركية بسبب السياسات الاقتصادية والنقدية الخاطئة للحكومة.

وتابع أكين: “قطاع الكهرباء، الذي خصخصه حزب العدالة والتنمية مقابل وعود بجودة رخيصة وعالية منذ حوالي 10 سنوات، يعاني من مأزق مالي كبير بسبب أزمة العملة الأخيرة. لم يتمكن القطاع من دفع المدفوعات اللازمة للجمهور؛ من المعروف أنه بسبب الاختلاف بين التعريفة الوطنية والتكاليف، فإن لها أعباء دين كبيرة”.