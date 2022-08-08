أنقرة (زمان التركية) – أدلت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، بتصريحات مناهضة لتركيا، خلال تناولها العلاقات بين تركيا واليونان وتركيا والاتحاد الأوروبي.

خلال لقاء مع صحيفة Phileleftheros اليونانية، أشارت ميتسولا إلى تعطل الشروط اللازمة لدخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005.

أضافت قائلة: “لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد تركيا ، يتعين على المجلس اتخاذ قرار بالإجماع، وهو أمر شبه مستحيل”.

وأوضحت ميتسولا أن الاتحاد الأوروبي يبذل جهودا حيوية للتوصل إلى حل في جزيرة قبرص، مفيدة أن المفاوضات تتم على مستويات عليا.

هذا وذكرت ميتسولا أن الاتحاد الأوروبي لن يصبح كيانا واحدا لحين توحيد جزيرة قبرص.