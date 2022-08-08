أنقرة (زمان التركية) – يخطط نادي غلطة سراي التركي لضم النجم التشيلي أليكسيس سانشيز.

وذكر موقع Sporx، أن النادي التركي تقدم بعرض بقيمة 3 مليون يورو، لنادي سانشيز الذي يطالب بنحو 4 مليون يورو سنويا.

وفي المقابل يكثف أيضا نادي مارسيليا الفرنسي جهوده لقنص اللاعب التشيلي، حيث تشير الصحف اللاتينية إلى إحراز النادي الفرنسي تقدما في صفقة ضم سانشيز إلى صفوفه.

وشارك سانشيز البالغ من العمر 33 عاما مع نادي انتر ميلان الإيطالي خلال الموسم الماضي، حيث لعب سانشيز 38 مباراة مع النادي الإيطالي أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى.

ولا يسعى النادي الإيطالي لضم سانشيز نظرا لعدم تحقيقه تطلعات النادي وارتفاع المبلغ المطلوب.

هذا وسبق وأن لعب سانشيز في صفوف كل من مانشيستر يونايتد وأرسلان وبرشلونة وريفر بليت وكولو كولو وأودينيزي.