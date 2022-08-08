أنقرة (زمان التركية) – دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، المرشحين للعمل في التدريس، لعدم خوض الاختبارات التقييمية.

وخلال مقطع فيديو نشره على تويتر، أوضح كيليجدار أوغلو أنه سبق وأن وجه دعوة للحكومة لتوفير حل أفضل، نظرا لكون الاختبارات التقييمية مهينة، غير أن السلطات لم تستجب له.

ووجه كيليجدار أوغلو دعوة إلى المدرسين خلال الرسالة المصورة، قائلا: “لستم مضطرون للمشاركة في هذه الإهانة. لا تخوضوا هذه الاختبارات، وسنتوصل معا إلى حل غير مهين لكم عقب الانتخابات”.

وفي ختام شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي نشرت الحكومة التركية لائحة قانون مهنة التدريس. ولاحقا بحث البرلمان بنود اللائحة وتم تشريعها.

وفي هذا الإطار تم تقسيم مهنة التدريس إلى مراتب وفق القانون. وبموجب هذا ستعقد وزارة التربية والتعليم اختبارات تحريرية عقب دورات المدرسين المختصين وكبير المدرسين.

وسيتم التقدم للاختبارات في الفترة بين 26 سبتمبر/ أيلول و3 أكتوبر/ تشرين الأول، على أن يتم قبول طلبات المرشحين الذين يستوفون جميع الشروط.