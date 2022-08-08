أنقرة (زمان التركية) – تمكن فريق جالطة سراي التركي من هزيمة نظيره أنطاليا سبور، ضمن منافسات الأسبوع الأول في الدوري التركي الممتاز.

وهزم جالطة سراي نظيره بهدف وحيد في الدقيقة الـ90 من المباراة، من خلال بافيتيمبي جوميز.

وكانت نسبة استحواذ جالطة سراي في المباراة 56%.

وشهد هذا الأسبوع أيضا فوز ألانيا سبور على فاتح قرا جمرك 4/2، وأضنة ديمرسبور على جيراسون سبور 3/2.

وسجل أهداف ألانيا سبور ويلسون ادواردو (هدفين) في الدقيقتين 19 و70، وافكان بكيرأوغلو في الدقيقة 28، وإرينكان يارديمكي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدفي فاتح قرا جمرك فابيو بوريني ودافيدي بيراسكي في الدقيقتين 55 و72.

وسجل أهداف أضنه ديمرسبور جوخان إنلير في الدقيقة 23 ويونس بالهندة في الدقيقة 28 وهنري أونيكورو في الدقيقة 82، فيما سجل هدفيجيراسون سبور بورخا ساينز في الدقيقة 56 ورحمة الله بريسبك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ومن المقرر أن يلعب أنطاليا سبور ضد أومرانية سبور في الأسبوع الثاني من الدوري. من ناحية أخرى، سيستضيف جالطة سراي جيراسون سبور.