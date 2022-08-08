أنقرة (زمان التركية) – قالت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان، إن حكومة حزب العدالة والتنمية في حالة حرب مع مختلف الأعراق والقوميات في تركيا.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مسيرة التي نظمها حزب الشعوب الديمقراطي في ساحة كارتال في إسطنبول تحت شعار “لا للحروب والاستغلال، نحن الحل”.

وقالت بولدان إن الحكومة تطالب المواطنين بالتحلي بالصبر، ولكنها في نفس الوقت تسرق وتستغل الشعب، فهي تفعل كل ما في وسعها لحماية بقائها في السلطة.

وأضافت بولدان منتقدة حزب العدالة والتنمية الحاكم: “ينهبون الطبيعة، ويعينون المؤيدين لهم فقط، إنهم يفعلون ذلك لتعتيم مستقبل شعوب تركيا. يريدون تفعيل مفهوم الحرب. ومع ذلك، فإن شعب تركيا لن يوافق أو يسمح بمفهومك للحرب. لأنها ليست في حالة حرب. وتبحث عن حل وسلام وحوار”.

وذكرت بولدان أن “الحكومة أيضا في حالة حرب مع السجناء الأكراد، فعدائهم للأكراد واضح، وليس الأكراد فقط، بل هم في حالة حرب أيضا مع العلويين”.

وتابعت بولدان: “إنهم في حالة حرب مع شعوب تركيا، لكن هذا البلد لا يستحق هذه الحروب. هذا البلد ليس محكوما عليه بهذه الحروب، فهو غير ملزم بهذه القوة. ليس محكوما عليه بسياسات الحرب والإنكار. هذا البلد الذي سيبني مستقبل شعب تركيا بالأكراد والأتراك والعلويين والأرمن ونسائه وشبابه، يحتاج إلى سلام حقيقي ومشرف”.

وفي إشارة إلى تقارب الأحزاب السياسية المعارضة مؤخرًا مع الأكراد، قالت بولدان: “نود أن نقول لمن يحاول الالتقاء مع الأكراد خلال فترة الانتخابات باسم حل الأزمة الكردية: الأكراد لن يعطوا حقوقهم لأحد دون مواجهة شريفة. مرة أخرى، أصرخ وأقول حزب الشعوب الديمقراطي هو العنوان الوحيد للسلام والديمقراطية والعدالة ولحل جميع الأزمات والمشاكل في تركيا”.